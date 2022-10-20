Вступ Швеції та Фінляндії у НАТО ратифікували вже 28 країн

Вступ Швеції та Фінляндії у НАТО затвердили вже 28 країн-членів Альянсу з 30 (за винятком Туреччини й Угорщини).

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу, який відбувся 20 жовтня.

"Це якнайшвидший процес вступу у НАТО за сучасної історії. 28 членів Альянсу вже ратифікували угоду", – зазначив він.

За словами Столтенберга, Фінляндія та Швеція зараз "перебувають у зовсім іншому становищі", ніж до того, як вони подали заявку на членство. Він відзначив більшу присутність Альянсу у Балтійському регіоні, а також інтеграцію Швеції та Фінляндії у цивільні та військові структури військового блоку.

"Неможливо навіть уявити, щоб держави-союзники не почали діяти, якщо на Швецію та Фінляндію чинитимуть хоч якийсь тиск", – заявив генсек НАТО.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 вересня, Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

В свою чергу, Генеральний секретар НАТО не відповів прямо на запитання щодо заявки України про вступ до Альянсу.