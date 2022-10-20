Вступ Швеції та Фінляндії у НАТО ратифікували вже 28 країн
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу, який відбувся 20 жовтня.
"Це якнайшвидший процес вступу у НАТО за сучасної історії. 28 членів Альянсу вже ратифікували угоду", – зазначив він.
За словами Столтенберга, Фінляндія та Швеція зараз "перебувають у зовсім іншому становищі", ніж до того, як вони подали заявку на членство. Він відзначив більшу присутність Альянсу у Балтійському регіоні, а також інтеграцію Швеції та Фінляндії у цивільні та військові структури військового блоку.
"Неможливо навіть уявити, щоб держави-союзники не почали діяти, якщо на Швецію та Фінляндію чинитимуть хоч якийсь тиск", – заявив генсек НАТО.
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 вересня, Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
В свою чергу, Генеральний секретар НАТО не відповів прямо на запитання щодо заявки України про вступ до Альянсу.
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