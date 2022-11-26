НОВИНИПрем’єр -міністри України, Польщі та Литви підписали спільну заяву глав урядів щодо активізації процесу переговорів щодо вступу України в НАТО, посилення допомоги Україні та про підтримку початку переговорів про вступ України в ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вступ України до НАТО: спільну заяву підписали прем’єри України, Польщі та Литви
Фото: Укрінформ
Про це в Telegram написав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Підписання заяви відбулося у суботу, 26 листопада, в Києві, за результатами зустрічі в рамках Люблинского трикутника,
"Радий вітати сьогодні в Києві голів урядів Литви та Польщі Інгріду Шимоніте й Матеуша Моравецького. У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій", - написав Шмигаль.
Зокрема, сторони підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів про вступ з огляду на майбутній саміт у Вільнюсі.
Також у заяві наголосили на важливості подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні тапідтвердили подальшу участь у відновленні України, підтримали початок переговорів про вступ України в ЄС одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки щодо виконання рекомендацій стосовно заявки на членство.
"Люблінський трикутник" – це дипломатична ініціатива, яка об'єднує Україну, Литву і Польщу. Декларацію про створення цього альянсу міністри закордонних справ країн-учасниць підписали 28 липня 2020 року в польському Любліні. У межах цього формату Варшава, Вільнюс та Київ співпрацюють у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах.
Нагадаємо, що на початку місяця низка країн НАТО підтримали вступ України до Альянсу.
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