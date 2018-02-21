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"ВТБ Банк" припинив співпрацю з платіжною системою Visa

Карти зазначеної системи не працюватимуть з 21 лютого
Український банк "ВТБ Банк" – дочірній банк російського державного "Внешторгбанка" - вирішив припинити співпрацю з міжнародною платіжною системою Visa.
"ВТБ Банк" припинив співпрацю з платіжною системою Visa ВТБ-Банк. Фото: companion.ua

Карти зазначеної системи не працюватимуть з 21 лютого, інформує офіційний сайт фінустанови.

"Шановні клієнти! Просимо вас взяти до уваги, що з 21 лютого 2018 року "ВТБ Банк" припиняє співпрацю з міжнародною платіжною системою Visa", – сказано на сайті.

Щоправда клієнти зможуть користуватися платіжними картками міжнародної платіжної системи Mastercard без відкриття нового карткового рахунку.

Нагадаємо, що російський державний банк ВТБ, який в Україні володіє однойменною "дочкою", вирішив закрити всі відділення і скоротити свою присутність на українському ринку в найближчі місяці.

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21 02 2018 16:59
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