ВТБ втратить до $480 млн у разі закриття дочірньої компанії в Україні
В такому разі втрати від закриття дочірнього банку можуть скласти 25-27 млрд рублів (до 480 млн доларів), повідомляє Financial Times.
Костін стверджує, що ВТБ мав покупця на українську "дочку", але її продаж зірвався через Національний банк. Тому тепер розглядається варіант списання.
Закриття ВТБ Банку може розтягнутися на рік.
Нагадаємо, що 16 березня Україна ввела санкції терміном на 1 рік стосовно ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (Промінвестбанк), ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ Банк" через їхню приналежність Російській державі. Санкції передбачають обмеження на виведення капіталу за межі країни на користь пов'язаних осіб.
ВТБ - третій за величиною банк з російським державним капіталом в Україні. Більші від нього - тільки Промінвестбанк і Сбербанк. Їхні російські власники розглядають можливість продажу цих банків: на ПІБ претендує український бізнесмен Олександр Ярославський, на Сбербанк - росіяни Саїд Гуцерієв і Григорій Гусельников.
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