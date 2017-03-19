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Втрати бюджету через "націоналізацію" підприємств в "ДНР"/"ЛНР" становлять 2 млрд гривень

У Мінфіні оцінили втрати бюджету через "націоналізацію" підприємств в ОРДЛО
Припинення сплати податків "націоналізованими" в ОРДЛО підприємствами позбавить український бюджет близько 2 млрд грн податкових надходжень.
Втрати бюджету через "націоналізацію" підприємств в "ДНР"/"ЛНР" становлять 2 млрд гривень Фото: rbcua.com

"Джерело ZN.UA в Міністерстві фінансів повідомило, що, за їхніми підрахунками, втрата 40 підприємств ОРДЛО обійдеться бюджету в суму близько 2 млрд грн податкових надходжень. І ця цифра більше схожа на правду, ніж озвучені Гройсманом 32 млрд", - повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерело в міністерстві.

Опитані експерти звернули увагу на те, що підприємства, які до останнього часу працювали в ОРДЛО під українською реєстрацією, - це експортери, які не платили ПДВ, що утворює більшу частину податкових надходжень. Те ж саме, в зв'язку з офіційною збитковістю, стосується і податку на прибуток.

"Тобто прямі податкові втрати навряд чи будуть дуже вже значимі. Набагато гірше, звичайно, із внесками до Пенсійного фонду та податком на доходи фізосіб - адже зарплати на великих підприємствах з великими штатами платилися в основному офіційно", - сказано в матеріалі.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що втрати від блокади Донбасу можуть скласти до 2% ВВП.

Зазначимо, що Рада директорів МВФ перенесла на короткий строк запланований на понеділок розгляд питання про завершення третього перегляду Програми розширеного фінансування для України.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

 
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19 03 2017 15:27
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