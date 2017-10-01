CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська сторона отримала інформацію щодо підтверджених втрат у лавах незаконних збройних формувань, що діють на сході України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Втрати російської сторони на Донбасі: один загиблий, дев'ятеро поранені
У період з 2 по 8 січня
Фото: EPA/UPG
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Так, у період з 2 по 8 січня один окупант був ліквідований, ще дев'ять зазнали поранень.
Нагадаємо, за добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, п'ятеро бійців зазнали поранень.
Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових на Донбасі 46 разів.
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