Втрати російської сторони на Донбасі: один загиблий, дев'ятеро поранені

У період з 2 по 8 січня

Українська сторона отримала інформацію щодо підтверджених втрат у лавах незаконних збройних формувань, що діють на сході України.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Так, у період з 2 по 8 січня один окупант був ліквідований, ще дев'ять зазнали поранень.

Нагадаємо, за добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, п'ятеро бійців зазнали поранень.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових на Донбасі 46 разів.