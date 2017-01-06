Втрати України від конфлікту на Донбасі склали 20,4% ВВП

Економічні втрати України від конфлікту на Донбасі в 2016 році склали 20,4% ВВП.

Економічна вартість насильства в країні дорівнює 20,4% ВВП, або 66, 749 млрд доларів за індексом купівельної спроможності, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Глобальний індекс миролюбності, опублікований Інститутом економіки і світу в Сіднеї (Австралія).

Згідно з рейтингом, найбільш миролюбною країною визнана Ісландія, на другому місці - Нова Зеландія, третьому - Португалія, на четвертому - Австрія і на п'ятому - Данія. Найменш миролюбними країнами визнані Ірак, Афганістан і Сирія.

Україна в даному рейтингу зайняла 154 місце, піднявшись на два пункти. При цьому РФ зайняла 151 місце, не змінивши свого положення з 2016 року.

Також Україна зайняла 12-е місце по мілітаризації. Самим мілітаризованим визнаний Ізраїль, на другому місці - РФ, а на третьому Північна Корея.

Нагадаємо, уряд офіційно погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 3% до 1,8%, інфляції - з 8,1% до 11,2% у 2017 році.