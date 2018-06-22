Втрати від контрабанди в Україні сягають $4 млрд на рік, - Аваков

Втрати від контрабанди в Україні сягають $4 млрд на рік.

"Витрати бюджету на цей рік у нас становлять 991 млрд грн. Надходження від митниці, за планом на 18 рік, - 343 млрд грн, за п'ять місяців поточного року є виконання в розмірі 155 млрд грн. Втрати бюджету, які ми оцінюємо внаслідок контрабанди, спеціальних схем, - це 70 млрд грн. А саме: до 65 млрд грн - із застосуванням спеціальних схем і до 15 млрд - інші варіанти", - заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на зустрічі з підприємцями з приводу боротьби правоохоронних органів з контрабандою на митниці, інформує LB.ua.

З його слів, в цілому можна констатувати, що "втрати від контрабанди сягають $4 млрд на рік, тому я вважаю, що перегрупування всередині дасть нам можливість хоча б на четверту частину збільшити надходження в бюджет від запланованого. Тоді це буде непогано", - підкреслив він.

Голова МВС для порівняння нагадав, що бюджет Міноборони України становить 80 млрд грн, бюджет всього МВС разом з прикордонниками та Нацгвардією - 60 млрд грн на рік. А втрати від контрабанди - зіставні і навіть перевищують ці бюджети.

"Тому цифра втрати від контрабанди в нас досить серйозна. Тоді як весь парламент і уряд героїчно борються за отримання нового траншу МВФ... Він фактично в наших руках", - зазначив він.

Міністр повідомив, що, на жаль, сьогодні спостерігається опір деяких структур і окремих посадових осіб боротьбі з контрабандою.

"Які звикли до іншого порядку. Є спеціальні структури, які обслуговують близькі до законності, але незаконні схеми, що дозволяють уникнути нормального оподаткування. У той час як у коридорах влади розгортається тиха війна, я звертаюся до представників бізнесу для чіткого позиціонування. Тому що, крім грошей, які ми отримаємо в бюджет, у нас буде кумулятивний ефект розвитку економіки", - звернувся він до представників бізнесу.

Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав уряд внести законопроект про кримінальну відповідальність за контрабанду на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив стратегію боротьби з контрабандою на засіданні уряду 20 червня.