Втручання поліції попередило перевитрати "Нафтогазом" 36 млн грн бюжетних коштів

Після отримання від Департаменту захисту економіки Нацполіції листів компанія відмінила закупівлю автокранів за завищеними цінами

Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції України запобігли перевитраті коштів НАК "Нафтогаз України" під час тендерних процедур на суму 36 мільйонів гривень.

Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії проводило відкриті торги на закупівлю великовантажних мототранспортних засобів. Переможцями визнали підприємства, які запропонували найнижчу ціну по лотам. Під час аналізу інформації працівники відділу протидії злочинам у паливно-енергетичному комплексі Департаменту встановили, що запропонована вартість завищена і подальше укладання договорів з даними комерційними структурами може призвести до перевитрати коштів компанії.

Про це говориться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Листи про виявленні порушення, які можуть призвести до негативних наслідків, правоохоронці направили до НАК "Нафтогаз України".

Після отриманих від Департаменту захисту економіки Нацполіції відповідних листів, компанія відмінила закупівлю автокранів за завищеними цінами і оголосила проведення повторного аукціону. На цей раз ті ж самі компанії запропонували ціни, що були значно нижчі.

"Таким чином працівники відділу протидії злочинам у паливно-енергетичному комплексі Департаменту захисту економіки Нацполіції попередили перевитрату коштів НАК "Нафтогаз України" на суму майже 36 мільйонів гривень", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що Міжнародний арбітражний суд (трибунал) в Гаазі розпочав процедуру розгляду позову Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" проти Російської Федерації (РФ) щодо втрати нею активів в Криму.