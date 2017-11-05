Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У США вимагають призначити спецпрокурора через втручання Путіна у вибори

Демократи заявляють, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США
Прокурори 20 штатів США закликали Міністерство юстиції заснувати посаду спецпрокурора для розслідування втручання Росії у вибори.
У США вимагають призначити спецпрокурора через втручання Путіна у вибори Фото: ap.org

"Спроби президента США зірвати розслідування проти Росії є порушенням громадської довіри. Сьогодні 20 генеральних прокурорів закликають до незалежного розслідування", - повідомив прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнейдерман  у Twitter

Зокрема, в листі першому заступнику міністра юстиції США Роду Розенстайну наголошується, що рішення президента Трампа звільнити главу ФБР Джеймса Комі в ході розслідування втручання РФ у президентські вибори є зловживанням суспільною довірою.

"Жителі наших штатів і американський народ вимагають ретельного розслідування, яке зробило б очевидним масштаби російського втручання, а також будь-які контакти членів передвиборчого штабу Трампа або будь-які спроби приховати такі спроби. Тільки призначення спеціального прокурора, який буде мати широкі повноваження і можливості, може відновити суспільну довіру", - йдеться в документі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнений директор ФБР Джеймс Комі буде замінений тим, хто робитиме краще свою роботу та поверне ФБР престиж.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2017 20:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.