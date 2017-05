У США вимагають призначити спецпрокурора через втручання Путіна у вибори

"Спроби президента США зірвати розслідування проти Росії є порушенням громадської довіри. Сьогодні 20 генеральних прокурорів закликають до незалежного розслідування", - повідомив прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнейдерман у Twitter.

Зокрема, в листі першому заступнику міністра юстиції США Роду Розенстайну наголошується, що рішення президента Трампа звільнити главу ФБР Джеймса Комі в ході розслідування втручання РФ у президентські вибори є зловживанням суспільною довірою.

"Жителі наших штатів і американський народ вимагають ретельного розслідування, яке зробило б очевидним масштаби російського втручання, а також будь-які контакти членів передвиборчого штабу Трампа або будь-які спроби приховати такі спроби. Тільки призначення спеціального прокурора, який буде мати широкі повноваження і можливості, може відновити суспільну довіру", - йдеться в документі.

Attempts by @POTUS to derail the Russia investigation are a violation of public trust. Today, 20 AGs call for an independent investigation. pic.twitter.com/m5TmtiMDzT