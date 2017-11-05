У США вимагають призначити спецпрокурора через втручання Путіна у вибори
"Спроби президента США зірвати розслідування проти Росії є порушенням громадської довіри. Сьогодні 20 генеральних прокурорів закликають до незалежного розслідування", - повідомив прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнейдерман у Twitter.
Зокрема, в листі першому заступнику міністра юстиції США Роду Розенстайну наголошується, що рішення президента Трампа звільнити главу ФБР Джеймса Комі в ході розслідування втручання РФ у президентські вибори є зловживанням суспільною довірою.
"Жителі наших штатів і американський народ вимагають ретельного розслідування, яке зробило б очевидним масштаби російського втручання, а також будь-які контакти членів передвиборчого штабу Трампа або будь-які спроби приховати такі спроби. Тільки призначення спеціального прокурора, який буде мати широкі повноваження і можливості, може відновити суспільну довіру", - йдеться в документі.
Attempts by @POTUS to derail the Russia investigation are a violation of public trust. Today, 20 AGs call for an independent investigation. pic.twitter.com/m5TmtiMDzT— Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) 11 мая 2017 г.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.
Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.
Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.
Також Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнений директор ФБР Джеймс Комі буде замінений тим, хто робитиме краще свою роботу та поверне ФБР престиж.
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