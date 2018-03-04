Втручання РФ у вибори: американський суд виніс перший вирок

Федеральний суд США виніс перший вирок в рамках розслідування офісу спецпрокурора Мюллера у справі адвоката голландського походження Алекса ван дер Зваана, якого пов'язують з екс-менеджером кампанії Трампа Полом Манафортом.

Про це повідомляє американське впливове видання The Hill.

"Федеральний суддя у вівторок засудив голландського адвоката Алекса ван дер Зваана до 30 днів ув'язнення за брехню федеральним слідчим", - зазначається в повідомленні.

Крім цього, Ван дер Зваан зобов'язаний виплатити штраф у розмірі $20 тис. Раніше повідомлялося, що йому може загрожувати ув'язнення терміном до п'яти років.

Ван дер Зваан, який одружений на доньці російського олігарха Германа Хана, у лютому визнав себе винним у наданні фіктивних заяв та невірної інформації ФБР. Зокрема, 33-річний чоловік визнав, що брехав ФБР про свою роботу в Україні з екс-главою передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Полом Манафортом та колишнім високопосадовцем у кампанії Трампа Ріком Гейтсом.

Як з'ясували слідчі, протягом останніх місяців передвиборчої кампанії в США в 2016 році ван дер Зваан підтримував контакт з діловим партнером Костянтином Килимником, якого пов'язують з російською розвідкою. Килимник, зокрема, був перекладачем для Манафорта в Києві та представляв його інтереси у відносинах з урядом часів Януковича.

Водночас сам Манафорт заперечує звинувачення проти нього, пов'язані з фінансуванням з боку прокремлівського уряду в Україні. Офіс спецпрокурора Мюллера веде окрему справу проти Манафорта в контексті розслідування щодо втручання Росії у внутрішні справи Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що Полу Манафорту висунуто звинувачення, які стосуються відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайства, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.