Втручання Росії у вибори буде колосальним, - Аваков
"Нещодавно британці оголосили, що знайшли аж 5 тисяч акаунтів Твіттер, які втручалися в британські вибори. Мені було смішно. У нас з Росією фактично спільне інформаційне поле, і втручання буде колосальним за моїми оцінками", - заявив Аваков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
На його думку Росія навряд чи буде фізично втручатися у вибори, але проявить максимальну активність в пропаганді.
"Не думаю, що Росія буде фізично втручатися у вибори, але вони вже постараються проявити максимальну активність в пропаганді - і будуть дивитися, може ми самі собі "голову зламаємо", - припускає Аваков.
При цьому глава МВС України вважає, що українці повинні самі протистояти російській активності.
"А ми, як доросле демократичне суспільство, повинні проявити мудрість не дати їм цього задоволення!", - заявив він.
Крім того, Аваков допускає, що Росія може використовувати для провокацій церковну тему.
"Наприклад, хтось десь захопить якийсь храм, підпалить, не дай Бог, загинуть люди, і туди Путін, умовно кажучи, особисто на вертольоті прилетить і почне кричати, що гинуть люди, і духовенство, і русскій мір . Ми не повинні дати можливості це зробити", - сказав Аваков.
Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.
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