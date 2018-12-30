Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Втручання Росії у вибори буде колосальним, - Аваков

На його думку Росія навряд чи буде фізично втручатися у вибори, але проявить максимальну активність в пропаганді
За оцінками міністра внутрішніх справ України Арсена Авкова, втручання Росії в президентські вибори в Україні буде колосальним.
Втручання Росії у вибори буде колосальним, - Аваков Арсен Аваков. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Нещодавно британці оголосили, що знайшли аж 5 тисяч акаунтів Твіттер, які втручалися в британські вибори. Мені було смішно. У нас з Росією фактично спільне інформаційне поле, і втручання буде колосальним за моїми оцінками", - заявив Аваков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку Росія навряд чи буде фізично втручатися у вибори, але проявить максимальну активність в пропаганді.

"Не думаю, що Росія буде фізично втручатися у вибори, але вони вже постараються проявити максимальну активність в пропаганді - і будуть дивитися, може ми самі собі "голову зламаємо", - припускає Аваков.

При цьому глава МВС України вважає, що українці повинні самі протистояти російській активності.

"А ми, як доросле демократичне суспільство, повинні проявити мудрість не дати їм цього задоволення!", - заявив він.

Крім того, Аваков допускає, що Росія може використовувати для провокацій церковну тему.

"Наприклад, хтось десь захопить якийсь храм, підпалить, не дай Бог, загинуть люди, і туди Путін, умовно кажучи, особисто на вертольоті прилетить і почне кричати, що гинуть люди, і духовенство, і русскій мір . Ми не повинні дати можливості це зробити", - сказав Аваков.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2018 11:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.