Втручання Росії у вибори в США не прирівнюються зі співпрацею Клінтон з Україною, - американські ЗМІ

Українські зусилля, навіть якщо вони мали місце, не були такими масштабними і керованими з Києва

Після того, як стало відомо про зустріч Дональда Трампа-молодшого з юристом з Росії Наталією Весельницькою, пов'язаною з російським урядом, прихильники президента США дуже швидко підібрали контраргументи. Мовляв, дії кандидата-демократа Гілларі Клінтон були ще більш кричущими.

Сам президент Дональд Трамп теж прийняв таку риторику, написавши в Twitter: "Подивіться, що зійшло з рук Гілларі Клінтон. Ганьба!".

Одним з аргументів прихильників Трампа стала історія про нібито співпрацю виборчої команди Клінтон з посольством України в США. Однак, експерти зауважують, що цей випадок ні за якими стандартами не можна порівнювати з тим, що зробив син президента-республіканця.

Про це пише лояльне до Демократичної партії видання New York Times, зауважуючи, що нещодавно радіоведучий консерватор Білл Мітчелл заявив, що "українська історія Гілларі була значно гіршою". Він пригадав репортаж видання Politico про те, як соратники Клінтон співпрацювали з українськими чиновниками в пошуках шкідливої інформації про президента Трампа і його радників, зокрема Пола Манафорта.

В репортажі йшлося, що консультат Демократичної партії в 2004-2016 роках Александра Халупа працювала над тим, щоб викрити зв'язки Манафорта з Росією. При цьому, вона звернулася по допомогу до посольства України в США. В інтерв'ю Politico вона сказала, що передала зібрані дані Демократичній партії і журналістам під час президентської кампанії 2016 року.

New York Times зауважує, що "українська історія Гілларі" відрізняється від епізоду з Трампом-молодшим в кількох вимірах.

Перш за все, в зустрічі з російським юристом окрім сина президента США брав участь голова виборчого штабу республіканця Пол Манафорт, а також зять і радник Трампа Джаред Кушнер. В цей же час, немає жодних доказів того, що люди такого ж рівня з команди Клінтон вели справи з Халупою чи співпрацювали з посольством України.

"Дональд Трамп-молодший пішов на зустріч з чітким розумінням, що він збирається побачитися з юристом російського уряду, в якого є інформація, що може допомогти його батькові", - зауважив професор права в Університеті Джорджа Вашингтона Джонатан Тарлі.

"Команда Клінтон діяла більш заплутано і використовувала посередників і різного роду щити, щоб захистити кандидата", - додав він, підкресливши "аматорський" вчинок соратників Трампа.

Науковий співробітник з питань внутрішньої безпеки в Інституті Карто Бенджамін Фрідман зауважив, що в команді Клінтон люди такі, як Халупа, не ухилялися і не брехали про свої контакти так, як відповідні люди Трампа. Зокрема, Трамп-молодший 26 липня 2016 року назвав підозри щодо співпраці штабу його батька з Росією "фальшивими" і "огидними". І це він сказав через місяць після того, як сам зустрічався з російським юристом.

New York Times також зауважує, що інформація про зв'язки Манафорта з Росією змусила його піти у відставку. Але навіть якщо Україна доклала зусиль до збору цієї інформації, її дії були "менш концентрованими і централізовано керованими", ніж російське втручання. Американські розвідуправління називають хакерські атаки, організовані Москвою, втручанням безпрецедентного масштабу.

Фрідман зауважує, що робота Халупи не була частиною широкої співпрації, як у випадку можливої взаємодії команди Трампа з Росією. Експерт підкреслив, що команда демократів не давала обіцянок на зразок ослаблення санкцій чи надання якоїсь допомоги.

Нагадаємо, Адміністрація президента США заявила, що справжня змова з іноземною владою під час передвиборчої кампанії була між Національним комітетом Демократичної партії та Україною.