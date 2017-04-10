Плотницький заробляє на поставках вугілля з ОРДЛО до Польщі, - польські ЗМІ

Вугілля з ОРДЛО потрапляє до Польщі через Росію, де воно отримує сфабрикований сертифікат про походження

Вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.

Експортом до Польщі антрациту з ОРДЛО займається фірма Doncoaltrade, яка зареєстрована у місті Катовіце в 2012 році. У польському державному реєстрі її головою й основним акціонером є Олександр Мельничук, який упродовж певного часу був "заступником міністра енергетики і вугільної промисловості ЛНР". Акціонером фірми також був Роман Зюков - син колишнього першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Зюкова (Юрій Зюков обіймав посаду першого заступника міністра енергетики з квітня 2014 року по березень 2015 року. На аналогічній посаді він працював також у період 2006-2007 років). Однак, один з асистентів Романа Зюкова повідомив, що той продав Мельничуку свою частку у компанії ще в 2014 році, повідомляє в сьогоднішньому номері польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

"Мельничук висилає до Росії вугілля з шахт, які він контролює, і від осіб, які займаються копанками. Бандити-власники копанок продають антрацит по 22 долари за тону, тоді як його офіційна ціна на кордоні з Польщею становить 140 дол", наголошують журналісти Dziennik Gazeta Prawna.

Офіційно Росія сприймає це вугілля як імпорт з України. Натомість Україна це вважає контрабандою, оскільки не контролює кордону з Росією, і, відповідно, експорт з ОРДЛО.

У виданні зазначають, що важко оцінити, скільки вугілля, таким чином, потрапило і продовжує потрапляти до Польщі. Підрахунки ускладнює факт, що цю схему складно однозначно визнати контрабандною, оскільки заборона експорту з України стосується лише Криму.

Схему потрапляння вугілля з ОРДЛО до ЄС виданню підтвердив голова Східної правозахисної групи Павло Лисянський, який колись був заступником директора двох шахт в Луганській області. За його словами, з кожної тонни вугілля, яке "ЛНР" продавала на територію, яка контролюється українською владою, до кишені Плотницького потрапляло 500 грн. Він вважає, що свою частку Плотницький має також і з антрациту, який експортується до Польщі.

Нагадаємо, що заступник міністра економіки Росії Сергій Назаров підтвердив, що так звані "ДНР" та "ЛНР" продають вугілля до РФ, а Росія повторно відправляє його третім країнам.

У липні 2017 року з Російської Федерації експортували в країни Європи близько 267 тис тонн вугілля, нелегально вивезених з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Раніше російські митники офіційно навели дані про завезення антрациту з "ДНР" і "ЛНР".