Вугілля з ОРДЛО потрапляє принаймні до п'яти країн ЄС, - польські журналісти

Вугілля типу антрацит з окупованих регіонів Донбасу потрапляє в кілька країн ЄС.

"Ми знаємо, що вугілля потрапляє принаймні до п'яти країн ЄС, зокрема Австрії та Італії. Це важливо, оскільки відсутність експорту товарів з так званих "республік" донецького регіону була аргументом для Єврокомісії, щоб не накладати ембарго на торгівлю з цими регіонами", - йдеться в розслідуванні журналістів польського видання Dziennik Gazeta Prawna.

На запит видання, чи постачання вугілля з ОРДЛО до ЄС можна вважати порушенням режиму санкцій, в Єврокомісії не відповіли.

Журналісти газети наводять приклади продажу антрациту з окупованих території до країн ЄС. Зокрема, австрійська компанія Carbones прямо інформує на своїй сторінці, що продає "український атрацит", а значить він походить з “ДНР” та "ЛНР", оскільки на підконтрольній території України його не добувають. Представник цієї компанії визнав, що вони продають антрацит до Польщі. Ця компанія пов'язана з польською компанією TD Anthracite, яку в 2013 році заснували четверо українців. Однак після того, як у березні 2017 року українська влада заборонила будь-які торговельні контакти з "ДНР" та "ЛНР", двоє з цих українців нібито продали свої акції. Одним із них був Ігор Лизов, який донедавна був керівником ГО "Донецька республіка" у місті Шахтарськ.

Компанія TD Anthracite з 2013 по 2015 роки збільшила свої обороти в 125 разів - з 217 тис. злотих до 27 млн злотих (7,5 млн дол.). За даними "Российских железных дорог", в 2015 році ця компанія імпортувала до Польщі 6,5 тис.т антрациту. Антрацит ця компанія продає також і до Чехії.

Нагадаємо, на початку жовтня польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.

В свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що ситуація з закупівлею Польщею вугілля з окупованих районів Донбасу - це "не по-партнерськи".