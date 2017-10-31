Вугільна промисловість України здатна забезпечити лише 71% потреб у вугіллі, тому 2016 року Україна вимушена була імпортувати 17 мільйонів тонн вугілля.

Україна є енергетично залежною країною за всіма видами енергоносіїв. Так, дефіцит вугілля, що компенсується вимушеним імпортом, становить 27%, газу – 33%, нафти та газоконденсату – 19%, нафтопродуктів – 77%, атомного палива – 100%, - йшлося на презентації першого видання інфографічного довідника "Енергетика України", розробленого компанією Тop Lead разом із Американською торговельною палатою в Україні, інформує glavcom.ua.

При цьому Україна може стати енергонезалежною. Про це свідчить підтверджений обсяг запасів енергетичних ресурсів. Зокрема, обсяг запасів газу становить 591 000 млн куб. м (33 роки, на які вистачить запасів за поточного рівня видобування), вугілля – 34 000 млн тон (834 роки, на які вистачить запасів за поточного рівня видобування). Україна - №7 у світі за обсягом запасів вугілля.

Відсутність інвестицій у розвідку, переробку та енергоефективність, а також складні бюрократичні процедури перешкоджають розвитку енергетичної галузі України. Незважаючи на це, після 2020 року Україна планує відмовитися, зокрема, від імпорту природного газу.

"Необхідно реалізувати стратегію збільшення видобутку власного газу та залучати інвесторів в енергетичну галузь. Україна повинна показати системний підхід у здійсненні реформ ринку газу та особливо радикально підійти до зміни фіскального підходу до оподаткування та проведення регуляторної реформи. Окрім того, необхідно докладати максимум зусиль до реформування ринку електроенергії", - зазначив Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні.

Нагадаємо, у 2016 році за ініціативи міжнародних організацій та донорів Україна почала процес лібералізації системи ціноутворення на енергоресурси. 27 квітня 2016 року КМУ прийняв постанову №315, якою зрівняв ціни на газ для промисловості та населення. Цим самим рішенням визначено формулу ціни газу, в основі якої лежать котирування в європейському хабі NCG (поблизу німецького міста Дюссельдорф) + доставка до україно-словацькому кордоні. 3 березня 2016 року НКРЕКП прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (ОРЦ). Відповідно до цієї методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію базується на котируваннях вугільного хаба ARA (Роттердам) + доставка в український порт.

За перші 8 місяців 2017 року Україна збільшила споживання природного газу на 5,1% (982 млн куб. м) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 20,4 млрд куб. м.

