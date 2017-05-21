Вулиці Львова затопило через зливу, – ФОТО, ВІДЕО

21 травня через потужну зливу затопило вулиці Львова.

У соцмережах люди оприлюднюють відео та фото наслідків зливи та повідомляють, що в деяких будинках затопило навіть під’їзди.



Фото: facebook.com/igor.zinkevych



Фото: facebook.com/igor.zinkevych



Фото: facebook.com/igor.zinkevych



Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Як повідомляє головне управління служби з надзвичайних ситуацій у Львові, на сьогодні було оголошено штормове попередження. У місті сильні зливи та град з грозою.

Така погода очікується й завтра, в понеділок, 22 травня.



Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"У зв'язку з очікуваними сильними зливами 21-22 травня на рiчках басейнів Сяну, Дністра очiкується підйом рівнів води. При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку", – повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, в с. Біла Церква Рахівського району Закарпатської області підтопило близько 100 дворогосподарств.

У суботу, 20 травня, в Одесі разом з дощем з неба сипався град до 3-4 см в діаметрі.