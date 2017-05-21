Вулиці Львова затопило через зливу, – ФОТО, ВІДЕО
У соцмережах люди оприлюднюють відео та фото наслідків зливи та повідомляють, що в деяких будинках затопило навіть під’їзди.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Як повідомляє головне управління служби з надзвичайних ситуацій у Львові, на сьогодні було оголошено штормове попередження. У місті сильні зливи та град з грозою.
Така погода очікується й завтра, в понеділок, 22 травня.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
"У зв'язку з очікуваними сильними зливами 21-22 травня на рiчках басейнів Сяну, Дністра очiкується підйом рівнів води. При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку", – повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, в с. Біла Церква Рахівського району Закарпатської області підтопило близько 100 дворогосподарств.
У суботу, 20 травня, в Одесі разом з дощем з неба сипався град до 3-4 см в діаметрі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків