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Введення абонплати за газ невигідне тільки для 4% споживачів, - Ірина Луценко

Для абсолютної більшості споживачів ціни на газ упадуть
Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів
Введення абонплати за газ невигідне тільки для 4% споживачів, - Ірина Луценко Ірина Луценко. Фото: maxpark.com

"Змушена зруйнувати опозиційну міфологію, яка почала формуватися навколо питання про введення абонплати за постачання газу", - заявила Луценко на погоджувальній раді Верховної Ради.

Пославшись на розрахунки профільної Національної комісії, депутат заявила, що підвищення торкнеться тільки тих, хто використовує газ лише для приготування їжі.

"Для абсолютної більшості споживачів ціни на газ упадуть, зменшаться. Я говорю про загальні витрати на два рахунки: за спожитий газ і абонплату", - заявила вона.

"Якщо у вас є газова плита, газова колонка і ви використовуєте газ для опалення, ваш загальний рахунок знизиться в середньому на 4%. У країні таких споживачів понад 54%. Якщо у вас є газова плита і газова колонка, як, наприклад, у багатьох будинках на Львівщині, то загальний рахунок за газ і абонплату не знизиться, але й не збільшиться. Таких споживачів у нас 31%. І тільки якщо у вас є газова плита, у вас лічильники G1.6, загальні рахунки на газ і абонплату збільшаться на 50 гривень. Таких споживачів у нас 4%. Але для компенсації підвищення НКРЕ готує зниження на цю саму суму комунальних послуг загалом", - сказала Луценко.

Що буде з рештою споживачів, депутат не уточнила.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

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03 04 2017 12:16
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