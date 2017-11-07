Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Введення біометричного контролю не матиме наслідків для громадян ЄС, - Клімкін

Рішення буде прийнято, як тільки будуть завершені технічні роботи, пов'язані з реєстром біометричних даних
Запропонована Радою національної безпеки оборони ініціатива про в'їзд в Україну іноземних громадян за біометричними паспортами не матиме практичних наслідків для громадян Європейського Союзу.
Введення біометричного контролю не матиме наслідків для громадян ЄС, - Клімкін Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передають "Українські новини".

"Логіка цього рішення пов'язана з погрозами, які Росія несе в контексті спроб внутрішньої дестабілізації в Україні. Ми прекрасно розуміємо, що в контексті безвізового режиму, і безвізовий режим працює для біометричних х паспортів, у нас за визначенням немає проблем не тільки з Європейським Союзом, а й з усіма країнами, у яких є біометричні паспорти ... таким чином для Євросоюзу це рішення фактично не матиме особливих практичних наслідків", - сказав він.

За його словами, дане рішення буде прийнято, як тільки будуть завершені технічні роботи, пов'язані з реєстром біометричних даних.

"Це тільки перший елемент, оскільки те, що я презентував сьогодні на засіданні РНБО, це саме інтегрована система (не тільки) контролю за в'їздом / виїздом, а й також за переміщенням всередині країни", - додав Клімкін.

Він наголосив на важливості запровадження процедури попередження іноземними громадянами про поїздку і контролю їх переміщення по території України.

Як повідомлялося раніше, РНБО ініціює введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.

Понад 50% українців не підтримують ініціативу впровадження візового режиму з Російською Федерацією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2017 07:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.