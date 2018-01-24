Введення миротворців на Донбас та угода про ЗВТ: Порошенко провів переговори з прем'єром Ізраїлю

Президент України Петро Порошенко 24 січня провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє прес-центр глави держави.

Зазначається, що сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, шляхи подальшого розвитку дружніх відносин між країнами, ситуацію на Донбасі та необхідність розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях.

Співрозмовники погодилися щодо необхідності подальшої активізації економічної співпраці та підтвердили готовність завершити переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Порошенко подякував Ізраїлю за підтримку резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо Криму в грудні 2017 року, а також зауважив, що в Україні очікують визнання Ізраїлем Голодомору 1932-1933 років актом геноциду. З огляду на відзначення 27 січня Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, Порошенко висловив солідарність з вшануванням пам'яті жертв цієї жахливої трагедії.

Повідомляється, що сторони висловили задоволення позитивною динамікою розвитку українсько-ізраїльського політичного діалогу на всіх рівнях.

Також зазначається, що Порошенко поновив своє запрошення Нетаньягу здійснити офіційний візит до України у зручний час.

Як повідомлялося, Петро Порошенко 24 січня прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі, який відбувається в Давосі. Він виступить з промовою під час сесії "Центральна і Східна Європа: новий порядок денний для континенту?"

Глава держави також візьме участь у неформальному засіданні світових економічних лідерів "Створення спільного майбутнього в розколотому світі".

Крім того, цього року в української делегації заплановано не мало зустрічей на полях Давоського форуму. Насамперед очікується анонсована напередодні МЗС зустріч Порошенка з президентом США Дональдом Трампом.

Також директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард планує зустрітися з Порошенком. У МВФ припустили, що сторони обговорять "останні події та перспективи реформ в Україні". Не виключено, що Лагард і Порошенко говоритимуть і про законопроект щодо Антикорупційного суду, який раніше в МВФ розкритикували.

Загалом же в українського президента заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у найближчі години помилує громадянку за злочини проти держави, щоб подовижити роботу над обміном заручниками.