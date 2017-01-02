ВВП Росії в 2016 році знизився на 0,2%
Це перша оцінка ВВП, опублікована Росстатом, яка в подальшому може бути переглянута, пише ВВС.
Минулого понеділка міністерство економічного розвитку РФ оцінило падіння ВВП за підсумками року в 0,6%.
Судячи за даними Росстату, істотне зростання показало сільське господарство, випуск сільськогосподарської продукції збільшився на 3,5% в порівнянні з 2015 роком.
Добувна промисловість зросла на 0,2% в річному вираженні, а обробна - на 1,4%.
Оцінки Росстату набагато кращі за прогнози більшості експертів, які очікували більш глибшого спаду.
МВФ у своїй січневій доповіді оцінив спад російської економіки в 2016 році в 0,6%. В кінці листопада фонд повідомив про початок оздоровлення російської економіки. У фонді констатували, що російська економіка "витримала вплив подвійного шоку зниження цін на нафту і санкцій".
Падіння в 0,6% за підсумками року очікували і в Європейському банку реконструкції та розвитку, а ОЕСР прогнозувала падіння на рівні 0,8%.
Більшість експертів вважають, що в 2017 році економіка Росії почне рости, але зростання це виявиться дуже слабким: його темпи навряд чи перевищать 1-1,5%.
У більшості прогнозів пов'язують слабке зростання з відсутністю реформ. МВФ, наприклад, закликає почати в Росії пенсійну і податкову реформи.
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