ВВП України у другому кварталі зріс на 3,6%
Про це свідчать дані Державної служби статистики, оприлюднені у вівторок, 14 серпня.
Прес-служба Кабміну наголошує, що економіка України зростає вже 10 кварталів поспіль.
"Одним із чинників зростання стало збільшення товарного експорту. За перше півріччя зростання цього показника становило 12,7% порівняно з аналогічним показником минулого року. В абсолютних цифрах обсяг товарного експорту перевищив 23,2 млрд дол. Експорт послуг з України зріс на 5,7% - до 5,38 млрд дол. і перевищив імпорт. Позитивне сальдо торгівлі послугами за перше півріччя становило 2,8 млрд дол.", - йдеться у повідомленні уряду.
Водночас у торгівлі товарами спостерігається негативний баланс, у першому півріччі він становив 2,65 млрд доларів. Це призвело до того, що загальне від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу збільшилося з 48,7 млн доларів в першому півріччі 2017 року до 653,1 млн доларів у першому півріччі 2018-го.
Нагадаємо, що Національний банк прогнозує зростання ВВП у 2018 році на рівні 3,4%, а Кабінет міністрів - на рівні 3,2%.
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