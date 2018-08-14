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ВВП України у другому кварталі зріс на 3,6%

Економіка збільшується десятий квартал поспіль
Внутрішній валовий продукт України у другому кварталі 2018 року зріс на 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Порівняно з першим кварталом 2018-го зростання становило 0,9% (з урахуванням сезонного чинника).
ВВП України у другому кварталі зріс на 3,6% Фото: НБУ

Про це свідчать дані Державної служби статистики, оприлюднені у вівторок, 14 серпня.

Прес-служба Кабміну наголошує, що економіка України зростає вже 10 кварталів поспіль.

"Одним із чинників зростання стало збільшення товарного експорту. За перше півріччя зростання цього показника становило 12,7% порівняно з аналогічним показником минулого року. В абсолютних цифрах обсяг товарного експорту перевищив 23,2 млрд дол. Експорт послуг з України зріс на 5,7% - до 5,38 млрд дол. і перевищив імпорт. Позитивне сальдо торгівлі послугами за перше півріччя становило 2,8 млрд дол.", - йдеться у повідомленні уряду.

Водночас у торгівлі товарами спостерігається негативний баланс, у першому півріччі він становив 2,65 млрд доларів. Це призвело до того, що загальне від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу збільшилося з 48,7 млн доларів в першому півріччі 2017 року до 653,1 млн доларів у першому півріччі 2018-го.

Нагадаємо, що Національний банк прогнозує зростання ВВП у 2018 році на рівні 3,4%, а Кабінет міністрів - на рівні 3,2%.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України запропонувало уряду затвердити оновлений прогноз росту української економіки у 2018-2020 роках.
 

 

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14 08 2018 18:33
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