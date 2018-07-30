ВВС: Екс-радник Януковича і глава штабу Трампа співпрацював із Кличком
Про це свідчать документи доказової бази проти політтехнолога, яку зібрав офіс американського спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляє ВВС.
Зазначається, що за три місяці після розстрілів на Майдані, Пол Манафорт відправив своєму помічнику Костянтину Килимнику велику презентацію та план реструктуризації Київської міської державної адміністрації. Презентація призначалася для міського голови з ініціалами "V.K".
Сам Кличко заявив, що політтехнолог дійсно пропонував свої послуги, однак співпраця так і не відбулася.
"Оскільки прізвище Манафорта було відоме в цій сфері, розмови з ними велись. Вони тоді підготували деякі презентаційні — тестові речі", — зазначив Кличко, додавши, що "співпраця, яка пропонувалася, закінчилася так і не розпочавшись".
Нагадаємо, у жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю. Манафорта відправили під домашній арешт.
Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.
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