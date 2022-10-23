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ВПС Ізраїлю розбомбили місце збирання іранських дронів у Сирії

Удар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників
ВПС Ізраїлю розбомбили місце збирання іранських дронів у Сирії Фото: tahrirnews.com
Авіаудар поблизу Дамаска в п'ятницю повністю знищив лінію збірки іранських безпілотників.
 
Про це йдеться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).
 
Зазначається, що удар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників, які відправлялися до Сирії з Ірану.
 
Раніше iPress повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму були помічені іранські інструктори Корпусу вартових ісламської революції, які навчають росіян використовувати придбані ними іранські безпілотники. 
 

 

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23 10 2022 19:20
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