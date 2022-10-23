НОВИНИУдар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотниківПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВПС Ізраїлю розбомбили місце збирання іранських дронів у Сирії
Фото: tahrirnews.com
Авіаудар поблизу Дамаска в п'ятницю повністю знищив лінію збірки іранських безпілотників.
Про це йдеться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).
Зазначається, що удар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників, які відправлялися до Сирії з Ірану.
Раніше iPress повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму були помічені іранські інструктори Корпусу вартових ісламської революції, які навчають росіян використовувати придбані ними іранські безпілотники.
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23 10 2022 19:20 МЕДІА
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