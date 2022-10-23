ВПС Ізраїлю розбомбили місце збирання іранських дронів у Сирії

Удар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників

Фото: tahrirnews.com

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію