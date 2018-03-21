ВВС: Влада України укладала договір з Cambridge Analytica стосовно Донбасу

Аналітики дійшли висновку, що підтримка центрального уряду України в цьому регіоні була надзвичайно низькою, а бажання мати єдину країну не втілювалося в підтримку уряду в Києві

У США і Європі розгорається скандал навколо використання британською компанією Cambridge Analytica персональних даних із соціальних мереж для впливу на вибори. У цій справі фігурує і Україна.

Про це повідомляє ВВС.

Журналісти каналу Channel 4 знайшли історію про співпрацю материнської компанії Cambridge Analytica - SCL і України.

Українська влада нібито уклала угоду з компанією для збору інформації, аналізу та розробки стратегії повернення під контроль українській владі окупованого Донецька.

Аналітики дійшли висновку, що підтримка центрального уряду України в цьому регіоні була надзвичайно низькою, а бажання мати єдину країну не втілювалося в підтримку уряду в Києві.

Компанія вважала, що будь-яка загальнонаціональна комунікаційна інформаційна кампанія в регіоні могла провалитися.

Компанія SCL також нібито на замовлення влади України вивчала настрої на непідконтрольній території Донецької області.

"Ці висновки застосували для розробки локалізованих комунікаційних кампаній для ослаблення "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Звіт нібито передали президенту України і міністерству оборони Великої Британії.

Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

За останні дні акції Facebook на фондовій біржі впали на 8%, а глава корпорації Марк Цукерберг втратив більше $6 млрд.