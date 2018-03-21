ВВС: Влада України укладала договір з Cambridge Analytica стосовно Донбасу
Про це повідомляє ВВС.
Журналісти каналу Channel 4 знайшли історію про співпрацю материнської компанії Cambridge Analytica - SCL і України.
Українська влада нібито уклала угоду з компанією для збору інформації, аналізу та розробки стратегії повернення під контроль українській владі окупованого Донецька.
Аналітики дійшли висновку, що підтримка центрального уряду України в цьому регіоні була надзвичайно низькою, а бажання мати єдину країну не втілювалося в підтримку уряду в Києві.
Компанія вважала, що будь-яка загальнонаціональна комунікаційна інформаційна кампанія в регіоні могла провалитися.
Компанія SCL також нібито на замовлення влади України вивчала настрої на непідконтрольній території Донецької області.
"Ці висновки застосували для розробки локалізованих комунікаційних кампаній для ослаблення "ДНР", - йдеться в повідомленні.
Звіт нібито передали президенту України і міністерству оборони Великої Британії.
Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди.
На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.
За останні дні акції Facebook на фондовій біржі впали на 8%, а глава корпорації Марк Цукерберг втратив більше $6 млрд.
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