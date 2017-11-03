НОВИНИНачальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін призначений заступником голови Національної поліції України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В'ячеслав Аброськін призначений заступником голови Нацполіції України
Відповідне подання про призначення вніс голова Нацполіції Сергій Князєв
В'ячеслав Аброськін. Фото: ГУ НП Донецької обл
"Глава МВС Арсен Аваков підписав наказ про призначення генерала поліції третього рангу В'ячеслава Аброськіна на посаду заступника Голови – начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області",, -повідомляє прес-служба відомства.
Відповідне подання про призначення вніс голова Національної поліції України генерал поліції третього рангу Сергій Князєв.
Нагадаємо, що в лютому 2017 року новим керівником Національної поліції України став Сергій Князєв.
Відзначимо, що в Національній поліції створять Офіс реформ, у який увійдуть найдосвідченіші співробітники, представники МВС, громадськості та міжнародні партнери.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 03 2017 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків