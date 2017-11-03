В'ячеслав Аброськін призначений заступником голови Нацполіції України

Начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін призначений заступником голови Національної поліції України.

"Глава МВС Арсен Аваков підписав наказ про призначення генерала поліції третього рангу В'ячеслава Аброськіна на посаду заступника Голови – начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області",, -повідомляє прес-служба відомства.

Відповідне подання про призначення вніс голова Національної поліції України генерал поліції третього рангу Сергій Князєв.

Нагадаємо, що в лютому 2017 року новим керівником Національної поліції України став Сергій Князєв.

Відзначимо, що в Національній поліції створять Офіс реформ, у який увійдуть найдосвідченіші співробітники, представники МВС, громадськості та міжнародні партнери.