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В'ятрович: Кирилиця - частина нашої культури, відмова від неї зробить нас слабкішими

Глава Інституту Нацпам'яті виступив проти відмови від кирилиці
Директор Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив проти ідеї відмовитися від кирилиці.
В Фото: styler.rbc.ua

"кирилиця - це фундаментальний елемент нашої тисячолітньої культури й ідентичності. Відмова від неї зробить нас слабкішими, тому розчинить нашу унікальність", - написав В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що напередодні голова МЗС Павло Клімкін запропонував дискусію про введення в Україні латиниці.

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28 03 2018 23:28
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