CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДиректор Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив проти ідеї відмовитися від кирилиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В'ятрович: Кирилиця - частина нашої культури, відмова від неї зробить нас слабкішими
Глава Інституту Нацпам'яті виступив проти відмови від кирилиці
Фото: styler.rbc.ua
"кирилиця - це фундаментальний елемент нашої тисячолітньої культури й ідентичності. Відмова від неї зробить нас слабкішими, тому розчинить нашу унікальність", - написав В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що напередодні голова МЗС Павло Клімкін запропонував дискусію про введення в Україні латиниці.
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28 03 2018 23:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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