В'ятрович: Кирилиця - частина нашої культури, відмова від неї зробить нас слабкішими

Глава Інституту Нацпам'яті виступив проти відмови від кирилиці

Директор Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив проти ідеї відмовитися від кирилиці.

"кирилиця - це фундаментальний елемент нашої тисячолітньої культури й ідентичності. Відмова від неї зробить нас слабкішими, тому розчинить нашу унікальність", - написав В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що напередодні голова МЗС Павло Клімкін запропонував дискусію про введення в Україні латиниці.