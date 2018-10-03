Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В'ятрович підтримав перейменування Дніпропетровської області в Січеславську

Він назвав це єднанням України сучасної з Україною козацькою
Глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив за перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
В Фото: slovoidilo.ua

"Підтримую! Січеславська область – це єднання України сучасної з Україною козацькою", – заявив В'ятрович.

Нагадаємо, 11 лютого у Дніпрі на громадському обговоренні розглядали ініціативу перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2018 23:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.