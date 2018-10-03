В'ятрович підтримав перейменування Дніпропетровської області в Січеславську Він назвав це єднанням України сучасної з Україною козацькою

Глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив за перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Фото: slovoidilo.ua

"Підтримую! Січеславська область – це єднання України сучасної з Україною козацькою", – заявив В'ятрович. Нагадаємо, 11 лютого у Дніпрі на громадському обговоренні розглядали ініціативу перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

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