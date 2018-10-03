CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГлава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив за перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В'ятрович підтримав перейменування Дніпропетровської області в Січеславську
Він назвав це єднанням України сучасної з Україною козацькою
Фото: slovoidilo.ua
"Підтримую! Січеславська область – це єднання України сучасної з Україною козацькою", – заявив В'ятрович.
Нагадаємо, 11 лютого у Дніпрі на громадському обговоренні розглядали ініціативу перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
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10 03 2018 23:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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