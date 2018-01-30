В'ятрович: Польща може вимагати екстрадиції за слова про Бандеру
"Відповідальність поширюється не тільки на громадян РП, а й на іноземців, які навіть не перебувають на території Польщі (стаття 55b). Тобто, написав / сказав щось неправильне з точки зору польської влади, навіть не на території Польщі, інститут національної пам'яті порушує кримінальну справу, а далі навіть через Інтерпол можна подавати запити на екстрадицію", - написав В'ятрович у Facebook.
Як відомо, 26 січня Сейм Польщі прийняв поправку до закону про Інститут національної пам'яті, яка забороняє так звану "бандерівську ідеологію".
У свою чергу Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість через ухвалення в Польщі законопроекту, який передбачає введення кримінальної відповідальності за заперечення "злочинів українських націоналістів, які співпрацювали з третім рейхом".
Водночас у МЗС Польщі заявили, що закон про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології" стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".
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