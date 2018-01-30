В'ятрович: Польща може вимагати екстрадиції за слова про Бандеру

Відповідальність поширюється також на громадян, які навіть не перебувають на території Польщі

Директор інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович заявив, що польський "закон про бандеризацію" дозволяє залучати до відповідальності не тільки громадян цієї країни, а й іноземців.

"Відповідальність поширюється не тільки на громадян РП, а й на іноземців, які навіть не перебувають на території Польщі (стаття 55b). Тобто, написав / сказав щось неправильне з точки зору польської влади, навіть не на території Польщі, інститут національної пам'яті порушує кримінальну справу, а далі навіть через Інтерпол можна подавати запити на екстрадицію", - написав В'ятрович у Facebook.

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі прийняв поправку до закону про Інститут національної пам'яті, яка забороняє так звану "бандерівську ідеологію".

У свою чергу Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість через ухвалення в Польщі законопроекту, який передбачає введення кримінальної відповідальності за заперечення "злочинів українських націоналістів, які співпрацювали з третім рейхом".

Водночас у МЗС Польщі заявили, що закон про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології" стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".