В'ятрович про санкції проти себе: Смішно, бо майна і фінансів у Росії немає

Голова інституту Нацпам'яті заявив, що це є відзначення його заслуг у протистоянні російській агресії

Санкції Росії проти директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В'ятровича, на його думку, є смішними, оскільки майна і фінансів у Росії у нього немає.

"Я думаю, що та жорстка робота, яку ми проводимо у галузі історичної пам’яті є дуже болючою для РФ і відповідно ми завдаємо досить серйозних ударів. Трошки смішно, як на мене це вияв істеричності російської влади, тому що жодного майна, фінансів, пов’язаних з Росією у мене немає. Ця погроза для мене нічого не означає, але, з іншого боку, це відзначення моїх особистих заслуг у протистоянні російській агресії", - заявив В'ятрович у коментарі телеканалу "112 Україна".

За словами В'ятровича, це значить, що санкції, введені Україною та світом є ефективними.

"Це заявка про якусь симетричність. Для мене особисто вона нічого не означає, для мене це означає тільки те, що санкції, які введені світом і Україною проти РФ ефективні і потрібні", - додав він.

В'ятрович припустив, що Петра Порошенка і Володимира Гройсмана немає у санкційному списку, оскільки це також зброя в інформаційній війні.

"Я думаю, що цей список теж є певною зброєю в інформаційній війні проти України, і очевидно наявність когось у цьому списку так само буде використовуватися для компрометації тих чи інших осіб", - заявив В'ятрович.

Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.