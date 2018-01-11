В'ятрович про санкції проти себе: Смішно, бо майна і фінансів у Росії немає
"Я думаю, що та жорстка робота, яку ми проводимо у галузі історичної пам’яті є дуже болючою для РФ і відповідно ми завдаємо досить серйозних ударів. Трошки смішно, як на мене це вияв істеричності російської влади, тому що жодного майна, фінансів, пов’язаних з Росією у мене немає. Ця погроза для мене нічого не означає, але, з іншого боку, це відзначення моїх особистих заслуг у протистоянні російській агресії", - заявив В'ятрович у коментарі телеканалу "112 Україна".
За словами В'ятровича, це значить, що санкції, введені Україною та світом є ефективними.
"Це заявка про якусь симетричність. Для мене особисто вона нічого не означає, для мене це означає тільки те, що санкції, які введені світом і Україною проти РФ ефективні і потрібні", - додав він.
В'ятрович припустив, що Петра Порошенка і Володимира Гройсмана немає у санкційному списку, оскільки це також зброя в інформаційній війні.
"Я думаю, що цей список теж є певною зброєю в інформаційній війні проти України, і очевидно наявність когось у цьому списку так само буде використовуватися для компрометації тих чи інших осіб", - заявив В'ятрович.
Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".
Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.
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