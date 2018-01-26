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В'ятрович про заборону "бандерівської ідеології" у Польщі: Це подальший крок до погіршення відносин

В'ятрович не виключає можливості проявів сегрегації щодо українців
Директор Українського інституту Національної пам’яті Володимир В'ятрович вважає, що ухвалення польським Сеймом закону про заборону "бандерівської ідеології" тільки погіршить стосунки між Варшавою та Києвом.
В Володимир В’ятрович. Фото: hurtom.com

"Це подальший крок на погіршення стосунків між Україною і Польщею. Як він діятиме, - ми побачимо тільки після його застосування у практиці. Але вже ці норми, які закладені в цьому законі, зокрема кримінальна відповідальність за заперечення так званих "злочинів ОУН і УПА" – це те, що може взагалі зупинити будь-який діалог між українськими та польськими істориками довкола важких питань", – заявив В'ятрович, повідомляє "112 Україна".

В'ятрович розраховує на реакцію на цей закон з боку українських політиків, МЗС та істориків. Він також вважає, що прийняття цього закону позначиться і на українцях, які працюють у Польщі.

"Боюсь, цей закон діятиме і на них", – зазначив В’ятрович, додавши, що не виключає можливості проявів сегрегації щодо українців.

"Цілком можливо. Зважаючи на те, що з уст політиків Польщі постійно звучать дивні заяви про українських біженців, зважаючи на те, що ми були свідками ксенофобських нападів на українців за те, що вони розмовляли українською мовою у Польщі", – припустив він.

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі прийняв поправку до закону про Інститут національної пам'яті, яка забороняє так звану "бандерівську ідеологію".

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26 01 2018 19:16
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