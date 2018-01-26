В'ятрович про заборону "бандерівської ідеології" у Польщі: Це подальший крок до погіршення відносин
"Це подальший крок на погіршення стосунків між Україною і Польщею. Як він діятиме, - ми побачимо тільки після його застосування у практиці. Але вже ці норми, які закладені в цьому законі, зокрема кримінальна відповідальність за заперечення так званих "злочинів ОУН і УПА" – це те, що може взагалі зупинити будь-який діалог між українськими та польськими істориками довкола важких питань", – заявив В'ятрович, повідомляє "112 Україна".
В'ятрович розраховує на реакцію на цей закон з боку українських політиків, МЗС та істориків. Він також вважає, що прийняття цього закону позначиться і на українцях, які працюють у Польщі.
"Боюсь, цей закон діятиме і на них", – зазначив В’ятрович, додавши, що не виключає можливості проявів сегрегації щодо українців.
"Цілком можливо. Зважаючи на те, що з уст політиків Польщі постійно звучать дивні заяви про українських біженців, зважаючи на те, що ми були свідками ксенофобських нападів на українців за те, що вони розмовляли українською мовою у Польщі", – припустив він.
Як відомо, 26 січня Сейм Польщі прийняв поправку до закону про Інститут національної пам'яті, яка забороняє так звану "бандерівську ідеологію".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа