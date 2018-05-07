В'ятрович прокоментував заборону будівництва музею Майдану

Директор Українського інституту національної памяті Володимир В'ятрович обурився приписом ГПУ, який забороняє будівництво меморіалу героїв Небесної сотні.

"Хто досі не спромоглися виконати свою роботу зробити те, що вимагало суспільство - покарати винних у вбивствах на Майдані, вирішили зупинити будову Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Департамент ГПУ зупиняє будівництво Музею і Меморіалу Революції гідності. Воістину непокаране зло зростає", - написав він у Facebook.

Як писав iPress.ua, музей Революції Гідності 4 липня отримав припис від департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.

Нагадаємо, на оголошений Кабінетом Міністрів відкритий анонімний конкурс щодо проектів музею та меморіального комплексу надійшло 66 заявок із 12 країн світу. Найкращий проект меморіалу визначили в лютому 2018 року. Друга стадія конкурсу стосувалася проекту самого музею – вже з урахуванням вигляду меморіальної частини. У фіналі змагалися шість проектів. За результатами в номінації "Музей Революції Гідності" першу премію здобув проект "Штурм пагорба" німецького архітектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архітектори – професор Ян Кляйхус (Jan Kleihues) та Йоганнес Кресснер (Johannes Kressner).