В'ятрович: Річниця створення дивізії Ваффен СС "Галичина" не свято для українців

Понад 80 тисяч українських чоловіків, чимало молоді, віком 17–19 років, добровільно зголосились до 14-ї піхотної дивізії зброї СС "Галичина". Близько 30 тисяч, за різними даними дослідників, не пройшли відбір

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що річниця створення дивізії "Галичина" не свято для українців, оскільки і в німецькій, і в радянській арміях у Другій світовій українці сприймалися однаково - як гарматне м'ясо.

"Річниця створення Ваффен СС дивізії "Галичина"- не свято для українців. У німецькій і радянських арміях у Другій світовій українці сприймалися однаково - як гарматне м'ясо. Різниця лише в тому, що мобілізованих у дивізії "Галичина" навчали рік перш ніж кинути в бій, а новобранців Червоної армії часто кидали в м'ясорубку відразу. Але це не з любові німців до українців - вони лише раціонально використовували людські ресурси, яких у них було менше, ніж у росіян", - написав В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

Днем заснування дивізії "Галичина" вважається 28 квітня 1943 року, коли про це було оголошено у Львові.

Дивізія "Галичина" - військова частина, сформована за зразком німецьких піхотних дивізій у складі німецької армії в 1943 році головним чином з українців, які проживають на території дистрикту "Галичина" і Генеральної губернії.

Причетність дивізії до військ СС пов'язана з тим, що, за німецькими законами, у вермахті могли служити тільки громадяни Німеччини. Тому всі національні підрозділи, що створювалися в складі німецької армії, формувалися як військові частини СС, на які ці обмеження не поширювалися. Перед відправкою на фронт дивізія нараховувала близько 16 тисяч членів. Протистояла Червоній армії в центрі німецької оборони в битві при Бродах (17-22.07.1944 р) і була розбита.

Нагадаємо, що раніше у Львові відкрили виставку до 75-ї річниці дивізії "Галичина".