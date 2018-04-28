В'ятрович: Річниця створення дивізії Ваффен СС "Галичина" не свято для українців
"Річниця створення Ваффен СС дивізії "Галичина"- не свято для українців. У німецькій і радянських арміях у Другій світовій українці сприймалися однаково - як гарматне м'ясо. Різниця лише в тому, що мобілізованих у дивізії "Галичина" навчали рік перш ніж кинути в бій, а новобранців Червоної армії часто кидали в м'ясорубку відразу. Але це не з любові німців до українців - вони лише раціонально використовували людські ресурси, яких у них було менше, ніж у росіян", - написав В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.
Днем заснування дивізії "Галичина" вважається 28 квітня 1943 року, коли про це було оголошено у Львові.
Дивізія "Галичина" - військова частина, сформована за зразком німецьких піхотних дивізій у складі німецької армії в 1943 році головним чином з українців, які проживають на території дистрикту "Галичина" і Генеральної губернії.
Причетність дивізії до військ СС пов'язана з тим, що, за німецькими законами, у вермахті могли служити тільки громадяни Німеччини. Тому всі національні підрозділи, що створювалися в складі німецької армії, формувалися як військові частини СС, на які ці обмеження не поширювалися. Перед відправкою на фронт дивізія нараховувала близько 16 тисяч членів. Протистояла Червоній армії в центрі німецької оборони в битві при Бродах (17-22.07.1944 р) і була розбита.
Нагадаємо, що раніше у Львові відкрили виставку до 75-ї річниці дивізії "Галичина".
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