В'ятрович заявляє про тиск і шантаж із боку Польщі

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович вважає тиском із боку Польщі інформацію про можливу заборону йому на в'їзд.

"Друзі намагаються підтримати в ситуації з Польщею і кажуть про можливу заборону в‘їзду "це ще непідтверджена офіційно інформація", – зазначив він у Facebook.

"Невже не зрозуміло, що сам факт поширення такої інформації (за участі міністра закордонних справ!) теж є інструментом тиску і шантажу української сторони? Відтак з точки зору українських (а не моїх приватних) інтересів, факт офіційного підтвердження заборони чи його відсутність не такі вже й важливі", – заявив В'ятрович.

"Тим паче, що про заборону можуть оголосити тільки в момент спроби в‘їхати до Польщі, а до того зумисно залишати ситуацію невизначеною", – додав директор Українського інституту національної пам’яті.

Нагадаємо, за даними джерел польського видання Dziennik, Польща заборонила в’їзд очільнику Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу.

Сам В'ятрович заявив, що ще не отримував офіційних повідомлень від польської влади.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що наразі немає офіційного підтвердження того, що Польща внесла очільника Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича до списку персон нон грата.