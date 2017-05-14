В’язень колонії на Рівненщині поскаржився, що лікар умисно заразив його ВІЛ-інфекцією

Чоловік, який відбуває покарання в одній із виправних установ Рівненщини, поскаржився на те, що лікар умисно заразив його ВІЛ-інфекцією.

Про це повідомляє прокуратура області.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медичним або іншим працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою (ознаки злочину, що передбачений ч. 1 ст. 131 КК України). Наразі проводиться досудове розслідування.

Згідно із законом цей злочин карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, жителю Києва повідомили про підозру у замаху на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, здійсненому 10 травня в Рівному.