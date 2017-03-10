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В'язницю в Ірландії визнали кращим туристичним об'єктом Європи

Виправний заклад обійшов таких конкурентів, як римський Колізей, Ейфелева вежа в Парижі і Букінгемський палац в Лондоні
За результатами конкурсу World Travel Awards, що завершився 1 жовтня, колишня в'язниця на ірландському острові Спайк була визнана найкращою туристичною визначною пам'яткою Європи.
В Фото: dailymail.co.uk

Виправний заклад, який прозвали "Ірландським Алькатрасом", обійшов таких конкурентів, як римський Колізей, Ейфелева вежа в Парижі і Букінгемський палац в Лондоні, повідомляє Daily Mail.

Спочатку комплекс споруд, який був закладений на цьому місці ще в VI столітті, служив в якості монастиря. У XVIII столітті будівлі переобладнали для розміщення військового гарнізону, а в середині XIX століття пристосували під утримання злочинців, яких потім планувалося перевозити в Австралію.

В'язниця на острові, до якого можна дістатися водним шляхом від міста Корк, функціонувала до 2004 року. Загалом тут могли перебувати до 2300 ув'язнених.

У 2016 році тюремний комплекс був реконструйований і перетворився на туристичну визначну пам'ятку.

Крім звичайних екскурсій, відвідувачам тут надається можливість провести ніч в одиночній камері у блоці для особливо небезпечних в'язнів.

Нагадаємо, що виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила резолюцію щодо Східного Єрусалиму у якій засудила діяльність Ізраїлю, після чого Тель-Авів призупинив своє членство в міжнародній організації.

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03 10 2017 12:16
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