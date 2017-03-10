В'язницю в Ірландії визнали кращим туристичним об'єктом Європи
Виправний заклад, який прозвали "Ірландським Алькатрасом", обійшов таких конкурентів, як римський Колізей, Ейфелева вежа в Парижі і Букінгемський палац в Лондоні, повідомляє Daily Mail.
Спочатку комплекс споруд, який був закладений на цьому місці ще в VI столітті, служив в якості монастиря. У XVIII столітті будівлі переобладнали для розміщення військового гарнізону, а в середині XIX століття пристосували під утримання злочинців, яких потім планувалося перевозити в Австралію.
В'язниця на острові, до якого можна дістатися водним шляхом від міста Корк, функціонувала до 2004 року. Загалом тут могли перебувати до 2300 ув'язнених.
У 2016 році тюремний комплекс був реконструйований і перетворився на туристичну визначну пам'ятку.
Крім звичайних екскурсій, відвідувачам тут надається можливість провести ніч в одиночній камері у блоці для особливо небезпечних в'язнів.
Нагадаємо, що виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила резолюцію щодо Східного Єрусалиму у якій засудила діяльність Ізраїлю, після чого Тель-Авів призупинив своє членство в міжнародній організації.
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