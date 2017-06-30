Вибори, друзі, ще дуже не скоро, – Порошенко
На урочистостях з нагоди 25-річчя Асоціації міст України президент зазначив, що Верховна Рада прийняла низку законів, які дозволять територіальним громадам отримати кошти для покращення доріг і запровадження механізмів енергозбереження. Про це пише "Українська Правда".
"Кошти, які накопичуються місцевими керівниками на депозитах у комерційних банках, – на мою думку, ознака неефективного керування містом, бо громада чекає шкіл, доріг, а не депозитів", – заявив Порошенко.
Глава держави наголосив, що зростання місцевих бюджетів відбувається, коли майже 6% ВВП Україна витрачає на сектор безпеки
"Дехто хоче накопичити ці гроші, щоб просто цинічно і тупо, як кажуть, купляти голоси. Вибори, друзі, ще дуже не скоро. Наголошую, не скоро… Виборчий сезон розпочнеться в 2019 році, як і по законодавству", – сказав він.
Порошенко наголосив, що у 2014 році спеціально провів дострокові парламентські вибори, а в 2015 році – місцеві вибори.
"Треба зупинити популізм і дати країні 4 роки попрацювати без виборів, провести справжні реформи", – сказав він.
"Замість того, щоб готуватися до одномоментних подачок та хабарів, краще мати потужну мотивацію вкладати у розвиток власних громад. Нові або добре полагоджені дороги, облаштоване – нехай Бог простить – сміттєзвалище, справжній водогін, освітлення вулиць, відремонтовані школи, новенькі автобуси, тролейбуси… вибач, Віталію (Кличко), парк", – заявив президент.
За його словами, "люди дякують, коли змінюється обличчя столиці й обласних центрів, – на цих прикладах країна і бачить переваги децентралізації, а не тільки міські голови"
Водночас, президент зазначив, що розширення повноважень і бюджетів збільшує й корупцію.
"Я вимагаю в правоохоронців прискіпливої уваги до всіх етапів формування, затвердження і використання місцевих бюджетів", – сказав Порошенко.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія оцінює необхідні витрати на підготовку і проведення чергових виборів президента в 2019 році в 1 млрд 948 млн 300 тис. гривень.
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