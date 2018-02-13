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Вибори голови Конституційного Суду знову перенесли

Двох суддів госпіталізовано
Вибори голови Конституційного Суду, призначені на 13 лютого, перенесли через госпіталізацію двох суддів.
Вибори голови Конституційного Суду знову перенесли Фото: vestnik.in.ua

"Двох суддів госпіталізовано. Вибори перенесено", - повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

З яким діагнозом та хто із суддів був госпіталізований, джерело не повідомило, але зазначило, що мова йде не про 62-річного виконувача обов'язків голови КС Віктора Кривенка.

Раніше iPress. ua повідомляв, що конкурсна комісія визначилася з претендентами на посаду судді Конституційного Суду України за квотою президента України.

Нагадаємо, попередні три спроби обрати главу КС у 2017 році провалилися. 18 травня року судді Володимиру Мойсику не вистачило голосів, а 2 листопада судді не змогли навіть затвердити порядок денний. 12 грудня спроба обрати голову також провалилася.

З 18 березня 2014-го по 18 березня 2017 року головою Конституційного Суду був Юрій Баулін. 18 березня 2017 року термін його повноважень на цій посаді закінчився, але він став в.о. голови суду як старший за віком.

3 червня 2017 року Баулін був звільнений у зв'язку із закінченням 9-річного терміну суддівських повноважень. Цього дня посаду в.о. голови КС обійняв наступний за старшинством суддя Кривенко.

 

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13 02 2018 19:57
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