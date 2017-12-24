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Вибори на ОТГ: правоохоронці зафіксували вже 23 порушення

Кримінальні провадження відкриті у Запорізькій, Івано-Франківський, Миколаївський, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях
До поліції вже надійшло 23 повідомлення про порушення на місцевих виборах, які відбуваються в неділю, 24 грудня, за 10 фактами відкриті кримінальні провадження.
Вибори на ОТГ: правоохоронці зафіксували вже 23 порушення Фото: telegraf.com.ua

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції

"З 8-ї ранку на території 17 регіонів держави розпочато перші місцеві вибори до об’єднаних територіальних громад. Наразі до поліції надійшло 23 повідомлення про порушення, за 10 фактами відкриті кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кримінальні провадження відкриті у Запорізькій, Івано-Франківський, Миколаївський, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях. Серед них – за ст. 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму) та ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів).

Прес-служба інформує, що публічну безпеку на виборах по всій країні забезпечуються понад три тисячі поліцейських.

"На випадок ускладнення оперативної обстановки під час волевиявлення громадян створені відповідні резерви та слідчо-оперативні групи для реагування на повідомлення про вчинення правопорушень", - додали у поліції.

Нагадаємо, у неділю, 24 грудня, в Україні стартували вибори в 51 об'єднаній територіальній громаді (ОТГ).

По одній ОТГ пройдуть вибори у Вінницькій, Волинській, Рівненській і Сумській областях; по двох ОТГ - в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській і Черкаській областях; по трьох ОТГ – у Дніпропетровській, Івано-Франківської, Київській областях; по чотирьом ОТГ - у Чернівецькій і Чернігівській областях; по шести ОТГ – у Хмельницькій області; по семи ОТГ - у Миколаївській і Полтавській областях.

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24 12 2017 16:27
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