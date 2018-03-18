Вибори президента РФ: біля російського генконсульства у Львові палять шини

Біля Генерального консульства РФ у Львові праві сили проводять акцію протесту проти виборів президента Росії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу обласного управління Нацполіції.

Акції протесту в містах України проводять представники Правого сектору, Національного корпусу та ВО Свобода.

"Під стінами дипустанови Росії у Львові – спокійно, не дивлячись на протестну акцію націоналістів. Вони палять шини та тримають лозунги. За порядком стежать наряди поліції та Нацгвардії", – зазначили у прес-службі Національної поліції України.

"В Україні агресор не повинен отримати жодного голосу на виборах. Українські націоналісти вважають голосування за президента, а фактично переобрання на посаді Владіміра Путіна, неприпустимим із позицій здорового глузду і моралі, адже Кремль проводитиме так звані вибори свого президента також на території анексованого Криму та окупованого Донбасу", – заявили у прес-службі ВО Свобода.

Нагадаємо, у Києві зранку 18 березня перекриті підступи до посольства Росії в Україні.

В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування вулиці Гагарінське плато, де розташоване консульство Росії.

Сьогодні, 18 березня, в Росії проходять вибори президента країни.

У п'ятницю у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.

В свою чергу, Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.