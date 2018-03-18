Вибори президента Росії: на виборчих дільницях масово фіксують порушення

Представники штабу Навального розповіли, що найтиповіше з порушень - підвезення людей на машинах для масового голосування

Спостерігачі на виборах президента Росії заявляють про численні порушення на виборчих дільницях.

Про це пише DW.

Так, представники штабу опозиційного політика Олексія Навального, якому відмовили в реєстрації кандидатом в президенти і який зібрав понад 33 тисяч спостерігачів на вибори, відзначають, що найтиповіше з порушень - підвезення людей на машинах для масового голосування.

Зокрема, на одну з ділянок в Московській області для голосування автобуси привезли співробітників Росгвардії.

Правозахисний рух "Голос" також повідомляє про такі порушення, як масове підвезення виборців, незаконна агітація, недопуск спостерігачів на ДВК, використання адміністративного ресурсу для підвищення явки. Зокрема, в Москві на ДВК №803 "з найближчого заводу" були привезені 486 чоловік, а на ДВК №1761 міста Сергач Нижньогородської області висить плакат, що закликає проголосувати за Володимира Путіна. Багатьох спостерігачів і членів комісій від кандидатів Ксенії Собчак, Павла Грудініна і Григорія Явлінського не пускають на ДВК, мотивуючи це, як правило, тим, що спостерігача від цього кандидата вже зареєстровано, відзначають правозахисники. Низка ДВК приваблюють виборців безкоштовною їжею, ярмарком продуктів за зниженими цінами (зокрема, в Хабаровську і Хабаровському краї), талонами на знижку (наприклад, в московському районі Любліна) або навіть здачею крові на онкологічні захворювання.

Тим часом, секретар ЦВК РФ Майя Грішина повідомила журналістам, що станом на 9.00 мск серйозних порушень не зафіксовано. А порушення, на які надходили скарги, відразу усунули.

У анексованому Росією Криму, вибори в якому Україна і Євросоюз вважають незаконними, керівників кількох великих підприємств Керчі, в яких працює понад 100 співробітників, "зобов'язали забезпечити явку своїх підлеглих на вибори". Про це повідомила "Кримська правозахисна група".

Також правозахисникам відомі випадки, коли в кількох школах Керчі та Сімферополя на батьківських зборах говорили про необхідність йти на вибори, щоб "виконати свій громадянський обов'язок". Батьків дітей однієї з сімферопольських шкіл попросили "відзвітувати" про голосування месенджерами Viber, стверджують правозахисники.

Зазначимо, всі кандидати в президенти Росії вже проголосували на виборах.

Нагадаємо, у Києві зранку перекриті підступи до посольства Росії в Україні.

Сьогодні, 18 березня, в Росії проходять вибори президента країни.