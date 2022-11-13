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Вибори у США - демократи зберігають контроль над Сенатом

Зараз Сенат розділений 50 на 50. Перемога у другому турі виборів у штаті Джорджія 6 грудня може допомогти демократам отримати ще одне місце
Вибори у США - демократи зберігають контроль над Сенатом Фото: joinfo.ua

У США демократи зберігають контроль над Сенатом після перемоги у Неваді.

Про це повідомляє Reuters.

Сенатор Кетрін Кортес Масто з невеликою перевагою перемогла конкурента від республіканців Адама Лаксальта — колишнього генерального прокурора штату, якого підтримав експрезидент Дональд Трамп. Виграш Масто гарантував демократам принаймні 50 місць у Сенаті.

"Америка показала, що ми віримо в нашу демократію, що коріння демократії глибокі й сильні", — заявив на пресконференції лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер.

Зараз Сенат розділений 50 на 50 між демократами та республіканцями. Перемога у другому турі виборів у штаті Джорджія 6 грудня може допомогти демократам отримати ще одне місце. Новообрані сенатори складуть присягу 3 січня 2023 року.

8 листопада 2022 року у США пройшли вибори до Конгресу, який складається з Палати представників і Сенату. Американці обирали всю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад.

Білий дім обіцяє Україні підтримку США незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу 8 листопада.

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13 11 2022 11:46
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