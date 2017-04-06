Вибори в Британії пройдуть за планом, незважаючи на теракти, - Мей
Про це вона заявила в Лондоні, інформує BBC.
"Насильствe ніколи не буде дозволено порушити демократичний процес", - заявила вона.
Мей зазначила , що політична кампанія відновиться в повному обсязі в понеділок, 5 червня.
Кампанія на місцевому рівні продовжується по всій Великобританії.
Нагадаємо, у Лондоні ввечері 3 червня фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік. В результаті загинули семеро осіб, 48 госпіталізовані.
У квітні Тереза Мей оголосила про проведення дострокових парламентських виборів 8 червня. Попередні вибори до британського парламенту пройшли 7 травня 2015 року. Перемогу на них здобула Консервативна партія, що набрала 36,9% голосів (330 мандатів). Лейбористи отримали підтримку 30,4% виборців (232 мандати), Шотландська національна партія - 4,7% (56 мандатів).
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