Вибори в Британії пройдуть за планом, незважаючи на теракти, - Мей

Політична кампанія відновиться в повному обсязі в понеділок, 5 червня

Прем’єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що вибору до парламенту Британії пройдуть як і планувалось, 8 червня, незважаючи на черговий теракт в країні.

Про це вона заявила в Лондоні, інформує BBC.

"Насильствe ніколи не буде дозволено порушити демократичний процес", - заявила вона.

Мей зазначила , що політична кампанія відновиться в повному обсязі в понеділок, 5 червня.

Кампанія на місцевому рівні продовжується по всій Великобританії.

Нагадаємо, у Лондоні ввечері 3 червня фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік. В результаті загинули семеро осіб, 48 госпіталізовані.

У квітні Тереза Мей оголосила про проведення дострокових парламентських виборів 8 червня. Попередні вибори до британського парламенту пройшли 7 травня 2015 року. Перемогу на них здобула Консервативна партія, що набрала 36,9% голосів (330 мандатів). Лейбористи отримали підтримку 30,4% виборців (232 мандати), Шотландська національна партія - 4,7% (56 мандатів).