Вибори в ОТГ: партія Порошенка набирає більшість

Кандидати від ВО "Батьківщина", за попередніми даними, лідирують у 10 ОТГ, "Аграрної партії" - у 5 ОТГ, партії "Наш край" - у 5 ОТГ

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перемагає на виборах в Об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

"За результатами паралельного підрахунку голосів, проведеного партійними штабами, 108 переможців, або 53,73%, на посади голів ОТГ - висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". З них – 16 міських ОТГ, 30 селищних та 62 сільських", - йдеться у повідомленні на сайті партії.

Зазначається, що жодна інша політична сила не наближається до цього результату.

Кандидати від ВО "Батьківщина", за попередніми даними, лідирують у 10 ОТГ, "Аграрної партії" - у 5 ОТГ, партії "Наш край" - у 5 ОТГ, "За конкретні справи" - у 3 ОТГ, "УКРОП", "Радикальна партія" та "Сила людей" - по 1 ОТГ.

При цьому представники "БПП "Солідарність" перемогли у переважній більшості регіонів. Зокрема, у Донецькій області партія "БПП "Солідарність" показала 100-відсотковий результат. У обох ОТГ, де відбувались перші вибори, перемогли її кандидати.

Найбільше громад кандидати від "БПП "Солідарність" очолять у Дніпропетровській області – 17, Волинській області – 12, Черкаській – 8, Вінницькій – 7, Харківській – 7, Івано-Франківській – 7, Львівській – 7.

Кандидати від "БПП "Солідарність" перемагають з великим відривом від кокнурентів. Зокрема, у Ланнівській ОТГ на Полтавщині кандидат від БПП Костянтин Удовиченко переміг з результатом 79,5%.

У Нижньодуванській об’єднаній громаді (Сватівський район) на Луганщині кандидат на посаду голови громади від партії "БПП Солідарність" Віталій Росляк отримав 60%. В Олешинській сільській громаді на Хмельниччині Віталій Осядлий, член партії "БПП "Солідарність", отримав понад 70 % голосів виборців.

Партія «Блок Петра Порошенка "Солідарність" також отримує перемогу у виборах депутатів новостворених об’єднаних громад. За результатами підрахунку половини бюлетенів, партія отримує не менше 600 депутатських мандатів.

ВО "Батьківщина" - 520, Аграрна партія – 221, "НАШ КРАЙ" - 102, Радикальна партія – 93, "УКРОП" - 154, Опозиційний блок – 25, ВО "Свобода" - 58, Самопоміч – 63, Відродження – 22, Народний фронт – 22, 725 - депутати – самовисуванці.

Нагадаємо, поліція перехопила 7 автомобілів з особами, які напали на ДВК №120505 у с.Майське Дніпропетровської області. У злочинців вилучено вогнепальну зброю.