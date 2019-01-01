Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вибух в будинку Магнітогорська: кількість загиблих зросла до восьми

Доля ще 36 людей невідома
Кількість загиблих унаслідок обвалення будинку після вибуху газу у Магнітогорську зросла до восьми.
Вибух в будинку Магнітогорська: кількість загиблих зросла до восьми Фото: 74.mchs.gov.ru

"Станом на 12.00 години 1 січня з-під завалів витягнули тіла 8 загиблих. Доля 36 громадян, які в момент обвалення могли перебувати у квартирах, невідома", - заявили в оперативному штабі Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ по Челябінській області.

Урядова комісія вирішила демонтувати конструкції й стіни 7 під’їзду, де стався вибух, оскільки з’явилася загроза обвалення частини будівлі - стіна втрачає стійкість.

За пропозицією фахівців Мінбуду Росії демонтаж почнуть з розбору верхніх поверхів, поступово опускаючись вниз. Також на час робіт на 40 м розширять очеплену територію, щоб уникнути наслідків обвалення.

За попередньою оцінкою, демонтажні роботи можуть зайняти майже добу. Тільки після того, як усунуть загрозу обвалення, продовжаться розбори завалів і пошукова операція.

Рятувальники знайшли тіла ще трьох загиблих унаслідок вибуху газу в багатоповерхівці російського Магнітогорська. Відтак кількість загиблих зросла до семи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2019 11:35
ТЕГИ: Росія, вибух
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.