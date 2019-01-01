Вибух в будинку Магнітогорська: кількість загиблих зросла до восьми

Кількість загиблих унаслідок обвалення будинку після вибуху газу у Магнітогорську зросла до восьми.

"Станом на 12.00 години 1 січня з-під завалів витягнули тіла 8 загиблих. Доля 36 громадян, які в момент обвалення могли перебувати у квартирах, невідома", - заявили в оперативному штабі Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ по Челябінській області.

Урядова комісія вирішила демонтувати конструкції й стіни 7 під’їзду, де стався вибух, оскільки з’явилася загроза обвалення частини будівлі - стіна втрачає стійкість.

За пропозицією фахівців Мінбуду Росії демонтаж почнуть з розбору верхніх поверхів, поступово опускаючись вниз. Також на час робіт на 40 м розширять очеплену територію, щоб уникнути наслідків обвалення.

За попередньою оцінкою, демонтажні роботи можуть зайняти майже добу. Тільки після того, як усунуть загрозу обвалення, продовжаться розбори завалів і пошукова операція.

Рятувальники знайшли тіла ще трьох загиблих унаслідок вибуху газу в багатоповерхівці російського Магнітогорська. Відтак кількість загиблих зросла до семи.