Вибух в будинку Магнітогорська: кількість загиблих зросла до восьми
"Станом на 12.00 години 1 січня з-під завалів витягнули тіла 8 загиблих. Доля 36 громадян, які в момент обвалення могли перебувати у квартирах, невідома", - заявили в оперативному штабі Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ по Челябінській області.
Урядова комісія вирішила демонтувати конструкції й стіни 7 під’їзду, де стався вибух, оскільки з’явилася загроза обвалення частини будівлі - стіна втрачає стійкість.
За пропозицією фахівців Мінбуду Росії демонтаж почнуть з розбору верхніх поверхів, поступово опускаючись вниз. Також на час робіт на 40 м розширять очеплену територію, щоб уникнути наслідків обвалення.
За попередньою оцінкою, демонтажні роботи можуть зайняти майже добу. Тільки після того, як усунуть загрозу обвалення, продовжаться розбори завалів і пошукова операція.
Рятувальники знайшли тіла ще трьох загиблих унаслідок вибуху газу в багатоповерхівці російського Магнітогорська. Відтак кількість загиблих зросла до семи.
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