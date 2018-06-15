Вибух авто у Києві: поліція розглядає версію теракту
Власник кинутого авто —1977 року народження, служив у лавах ЗСУ і брав участь у бойових діях. Наразі він перебуває в районному управлінні поліції, з ним ведуть роботу слідчі, - заявив глава ГУ Національної поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу, інформує Громадське.
Крищенко також зазначив, що затриманому наразі не оголосили підозри.
Крім версії міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який припустив, що водій сам заклав вибухівку в авто, щоб запобігти крадіжці інструментів, розробляється ряд інших.
"Ми не виключаємо, що хтось заклав (вибухівку, — ред.), так як автомобіль досить тривалий час знаходився без нагляду. Можливість терористичного акту теж розглядається. В цьому напрямку ми співпрацюємо з СБУ", - підкреслив він.
Крищенко додав, що в автомобілі, що вибухнув, знайшли фрагменти гранати РГД-5.
Раніше поліція затримала власника "Волги", яка вибухнула у Святошинському районі Києва. Чоловіка затримали в Рівненській області.
Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.
Як з'ясувала поліція, діти вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли у салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.
Увечері 14 червня повідомлялося, що одна дитина перебуває у комі. Стан інших трьох дітей — стабільний.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"