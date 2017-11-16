Вибух автомобіля в Кабулі: загинули 18 людей

Щонайменше десять осіб були поранені

Щонайменше 18 людей стали жертвами вибуху в столиці Афганістану Кабулі.

За попередньою інформацією, біля ресторану вибухнуло заміноване авто, повідомляє видання TOLOnews.

Видання з посиланням на джерело повідомляє, що загинули вісім поліцейських і десять мирних жителів. Крім того, щонайменше десять осіб були поранені.

Відзначається, що в ресторані, біля якого прогримів вибух, зібралися високопосадовці партії "Ісламське товариство Афганістану".

За словами очевидців, унаслідок інциденту було знищено щонайменше три автомобілі.

Нагадаємо, що бойовики радикального ісламістського угруповання "Талібан" протягом шести годин скоїли напади на більше десятка контрольно-пропускних пунктів у афганській провінції Кандагар, внаслідок чого загинули понад 20 правоохоронців.