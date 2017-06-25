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Вибух бензовозу в Пакистані: понад 120 людей згоріли заживо

Очікується, що кількість жертв зросте
Щонайменше 123 людини згоріли заживо та десятки отримали травми внаслідок загоряння й вибуху нафтовозу поблизу Бахавалпура в провінції Панджаб у Пакистані.
Вибух бензовозу в Пакистані: понад 120 людей згоріли заживо Фото: aljazeera.com

За даними рятувальних служб, вибух стався у неділю вранці, коли велика кількість людей прийшла зібрати бензин з танкера, повідомляє Al Jazeera.

Місцеві джерела повідомили виданню, що більшість жертв були жителями сусідніх районів, які збирали паливо з нафтового танкера, який перекинувся після відколу від національної автомагістралі в Ахмеді Пур Шаркіа.

Поранені були доправлені до лікарні Бахавалпуру та інших медичних установ.

"Кількість жертв, як очікується, зросте, оскільки багато з постраждалих перебувають у критичному стані", - повідомляє Al Jazeera.

Вогонь також знищив велику кількість мотоциклів та транспортних засобів.

Кореспондент видання повідомляє, що танкер перекинувся, і "велика кількість людей кинулася на місце події та почала збирати паливо", яке вилилося з бензовоза.

"Раптом цю територію охопило полум'я, і більшість людей потрапили в це полум'я. Скоріш за все, більшість з них вже несли паливо, тому в них не було шансів", - повідомив кореспондент.

Він додав, що більшість тіл спалено до невпізнання. Також він зазначив, що найближча лікарня не має опікового відділення.

Нагадаємо, щонайменше 35 людей загинули та близько 100 отримали поранення в п'ятницю, 23 червня, в результаті трьох окремих вибухів у двох великих містах Пакистану.

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25 06 2017 10:59
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