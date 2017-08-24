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Вибух біля Кабміну міг бути спланованим терактом, - Турчинов

Очевидці кажуть про два вибухи, а не один
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що вибух 24 серпня поблизу будівлі Кабінету міністрів міг бути заздалегідь спланованим терактом.
Вибух біля Кабміну міг бути спланованим терактом, - Турчинов Олександр Турчинов. Фото: Reuters

"Ми не виключаємо, що це спланований теракт, який спробували зробити, щоб у День Незалежності не всі могли радіти святу. Тут працюють оперативники, Нацполіція і СБУ. Вони розуміють весь склад злочину і зараз відбувається пошук тих терористів, які це робили", - сказав Турчинов, повідомляє "Громадське".

Турчин наголосив, що вибух був один, хоча очевидці кажуть про два вибухи.

"Спочатку був один вибух, схожий на петарду, а потім вже великий вибух. Ми бачили, що один чоловік тримався за голову, у нього кров йшла з голови і він надавав допомогу якійсь особі. Потім ми дізналися, що то була жінка. Її забрала швидка. Поліція швидко прибула, а швидка за хвилин 10", - розповів свідок Ярослав.

Нагадаємо, що поблизу будівлі Кабінету міністрів України, в центрі Києва, стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє людей. На місці вибуху працюють представники СБУ та вибухотехніки.

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