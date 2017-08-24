Вибух біля Кабміну міг бути спланованим терактом, - Турчинов
"Ми не виключаємо, що це спланований теракт, який спробували зробити, щоб у День Незалежності не всі могли радіти святу. Тут працюють оперативники, Нацполіція і СБУ. Вони розуміють весь склад злочину і зараз відбувається пошук тих терористів, які це робили", - сказав Турчинов, повідомляє "Громадське".
Турчин наголосив, що вибух був один, хоча очевидці кажуть про два вибухи.
"Спочатку був один вибух, схожий на петарду, а потім вже великий вибух. Ми бачили, що один чоловік тримався за голову, у нього кров йшла з голови і він надавав допомогу якійсь особі. Потім ми дізналися, що то була жінка. Її забрала швидка. Поліція швидко прибула, а швидка за хвилин 10", - розповів свідок Ярослав.
Нагадаємо, що поблизу будівлі Кабінету міністрів України, в центрі Києва, стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє людей. На місці вибуху працюють представники СБУ та вибухотехніки.
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