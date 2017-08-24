Вибух біля Кабміну міг бути спланованим терактом, - Турчинов

Очевидці кажуть про два вибухи, а не один

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що вибух 24 серпня поблизу будівлі Кабінету міністрів міг бути заздалегідь спланованим терактом.

"Ми не виключаємо, що це спланований теракт, який спробували зробити, щоб у День Незалежності не всі могли радіти святу. Тут працюють оперативники, Нацполіція і СБУ. Вони розуміють весь склад злочину і зараз відбувається пошук тих терористів, які це робили", - сказав Турчинов, повідомляє "Громадське".

Турчин наголосив, що вибух був один, хоча очевидці кажуть про два вибухи.

"Спочатку був один вибух, схожий на петарду, а потім вже великий вибух. Ми бачили, що один чоловік тримався за голову, у нього кров йшла з голови і він надавав допомогу якійсь особі. Потім ми дізналися, що то була жінка. Її забрала швидка. Поліція швидко прибула, а швидка за хвилин 10", - розповів свідок Ярослав.

Нагадаємо, що поблизу будівлі Кабінету міністрів України, в центрі Києва, стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє людей. На місці вибуху працюють представники СБУ та вибухотехніки.