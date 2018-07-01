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Вибух біля метро у Стокгольмі: чоловік помер у лікарні, поранено жінку

У поліції не вважають, що вибух міг бути пов'язаний з тероризмом
60-річний чоловік, який отримав серйозні поранення, піднявши неподалік станції метро у Стокгольмі невідомий предмет, що вибухнув у його руках, помер у лікарні.
Вибух біля метро у Стокгольмі: чоловік помер у лікарні, поранено жінку Фото: gp.se

Цю інформацію підтвердили у шведській поліції.

Чоловік був одним із двох поранених внаслідок вибуху, що пролунав вранці у неділю неподалік станції метро Varby Gard на півдні Стокгольма.

Інша постраждала – 45-річна жінка, її забрали до лікарні.

Місцеві ЗМІ писали про вибух гранати, проте цю інформацію у поліції не підтвердили.

"Згідно з попередньою інформацією, чоловік підняв з землі предмет, який вибухнув і завдав йому серйозних травм", – заявив речник поліції Свен-Ерік Олссон.

Він додав, що в поліції наразі не мають жодних причин вважати, що вибух міг бути пов'язаний із тероризмом. На місці інциденту працюють слідчі. Станцію метро і суміжну з нею площу закрили.

Нагадаємо, у неділю, 7 січня, біля станції метро у Стокгольмі стався вибух.

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07 01 2018 18:20
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